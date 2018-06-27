Могерини: ЕС приложит максимум усилий для защиты интересов иранских деловых кругов

ООН, 27 июня. /ТАСС/. ЕС после выхода США из ядерной сделки будет прилагать максимальные усилия для защиты интересов иранских деловых кругов. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое зачитал в среду на заседании Совета Безопасности ООН глава делегации ЕС при ООН Жуан Вали ди Альмейда.

"Мы понимаем, что снятие санкций является неотъемлемой частью соглашения, - отмечается в заявлении. - ЕС продолжит прилагать максимальные усилия для сохранения торговых и финансовых потоков, защиты интересов иранских деловых кругов".

"Государства-члены [соглашения] и все партнеры Ирана должны действовать только в рамках официальных каналов (торговли - прим. ТАСС), - отметила Могерини. - Мы должны принимать меры, чтобы торговля с Ираном продолжалась".

В обращении к СБ Могерини подчеркнула, что развал иранской сделки будет иметь "чрезвычайно негативные последствия для Ирана и всех остальных партнеров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), а также плохо скажется на международном сообществе, подорвет уверенность в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения".

"Если нам не удастся сохранить позитивную динамику вокруг СВПД, это будет чрезвычайно негативно для Ирана и всех остальных партнеров по СВПД, а также плохо скажется на международном сообществе, подорвет уверенность в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения", - говорится в заявлении.

Она также выразила "слова глубокой признательности Российской Федерации и Китаю за их поддержку и приверженность соглашению". "Все остающиеся страны и стороны соглашения должны полностью защищать СВПД и резолюцию 2231 (Совбеза ООН в поддержку соглашения - прим. ТАСС) во всех его аспектах", - подчеркнула она.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.