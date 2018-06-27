Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помпео утверждает, что Россия нарушала в последние дни перемирие на юго-западе Сирии

Международная панорама
27 июня, 23:07 дата обновления: 27 июня, 23:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Глава Госдепа добавил, что на эту тему с Москвой состоялся разговор

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Военно-космические силы России выполняли в последние несколько дней боевые вылеты на юго-западе Сирии в нарушение достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в этом районе. Это утверждал в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Россияне действительно выполняли вылеты над юго-западной Сирией в последние несколько дней", - заявил глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. "Разве это не представляет собой нарушение заключенных с Россией договоренностей?" - спросил у Помпео один из законодателей. "Да, сэр. Мы как говорили с ними [россиянами] на данную тему, так и обнародовали заявления, указывающие именно это", - ответил госсекретарь США.

В связи с этим он подтвердил, что Москва прислушивается к излагаемой Вашингтоном позиции, касающейся означенной проблематики. Тем не менее Помпео отказался строить догадки о том, готовы или нет власти России менять свой курс в свете обеспокоенности США. "Однако это не просто наш [США] голос, это еще и голос израильтян и иорданцев, которые ясно дали понять, что мы находим неприемлемым движение по такому пути, которое не соответствует соглашению, подписанному самим [президентом России] Владимиром Путиным", - сказал Помпео.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывает Москва, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке ВКС. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
3
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
4
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости