Помпео утверждает, что Россия нарушала в последние дни перемирие на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Военно-космические силы России выполняли в последние несколько дней боевые вылеты на юго-западе Сирии в нарушение достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в этом районе. Это утверждал в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Россияне действительно выполняли вылеты над юго-западной Сирией в последние несколько дней", - заявил глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. "Разве это не представляет собой нарушение заключенных с Россией договоренностей?" - спросил у Помпео один из законодателей. "Да, сэр. Мы как говорили с ними [россиянами] на данную тему, так и обнародовали заявления, указывающие именно это", - ответил госсекретарь США.

В связи с этим он подтвердил, что Москва прислушивается к излагаемой Вашингтоном позиции, касающейся означенной проблематики. Тем не менее Помпео отказался строить догадки о том, готовы или нет власти России менять свой курс в свете обеспокоенности США. "Однако это не просто наш [США] голос, это еще и голос израильтян и иорданцев, которые ясно дали понять, что мы находим неприемлемым движение по такому пути, которое не соответствует соглашению, подписанному самим [президентом России] Владимиром Путиным", - сказал Помпео.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывает Москва, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции и запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства, нападение было отражено при поддержке ВКС.