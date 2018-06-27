Йеменские мятежники готовы передать порт Ходейда под международный контроль

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) согласились с тем, чтобы передать под управление представителей Организации Объединенных Наций (ООН) морской порт города Ходейда, расположенный на побережье Красного моря. Об этом в среду сообщил телеканал Al, цитируя высказывания специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

По его словам, "хуситы согласились с передачей под управление ООН порта Ходейды". Указывается, что Гриффитс передал эту информацию действующему президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади.

Мансур Хади со своей стороны высказался за "необходимость выхода вооруженных отрядов "Ансар Аллах" не только из порта, но полностью из города Ходейда". Ожидается, что в четверг Гриффитс проведет встречу с йеменским президентом во временной столице страны, городе Аден, для прояснения позиции официальных йеменских властей.

До последнего времени хуситы категорически отказывались от предложений ООН о введении особого международного режима в порту Ходейды, даже при сохранении за "Ансар Аллах" права "следить за обеспечением безопасности" в портовой зоне. Для выполнения этого условия хуситы настаивали на "снятии воздушной и морской блокады [аравийской коалиции] над районами, которые контролируют сторонники "Ансар Аллах". В частности, хуситы требуют открытия международного аэропорта столицы страны, города Саны, занятой мятежниками, для коммерческих авиарейсов.

14 июня аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению Ходейды от отрядов "Ансар Аллах". До сих пор, однако, правительственным силам при активной поддержке коалиции удалось занять лишь единственный значимый стратегический пункт близ Ходейды - городской аэропорт. В конце мая в ООН предупредили, что боевые действия в районе Ходейды могут привести к срыву гуманитарных операций в стране. Этот город является основным портом страны, принимающим международную гуманитарную помощь и коммерческие грузы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с этого времени в результате бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.