ООН призвала страны ЕС договориться о согласованной миграционной политике

ЖЕНЕВА, 27 июня. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) ждут от Евросоюза выработки согласованной политики, направленной на предотвращение гибели в Средиземном море мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до европейских стран. В совместном заявлении, распространенном в среду в Женеве, МОМ и УВКБ призвали государства ЕС выработать "единые подходы" к этой проблеме на саммите, который состоится в Брюсселе 28-29 июня.

Подчеркивается, что с начала 2018 года в Средиземном море погибли около тысячи мигрантов и беженцев, а общее число прибывших в Старый Свет приблизилось к 42 тысячам. "МОМ и УВКБ призывают Европейский союз использовать возможность, предоставляемую саммитом ЕС, для нахождения новых и единых подходов к ситуации с прибывающими по Средиземному морю людьми", - говорится в заявлении. "Критически важными как никогда" эти две организации считают "поддержку, сотрудничество и солидарность" Евросоюза с принимающими беженцев развивающимися государствами.

По мнению МОМ и УВКБ, "новый подход" к миграции со стороны ЕС нужен, в частности, для того, чтобы "сделать более предсказуемой и управляемой" высадку спасенных в Средиземном море мигрантов с судов в портах европейских стран. Такое взаимодействие "должно строиться на нынешнем сотрудничестве между ЕС, ООН и Африканским союзом", отмечается в документе.

Саммит ЕС соберется в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис. Это одна из самых острых проблем ЕС, во многом ставшая причиной решения Великобритании выйти из сообщества.