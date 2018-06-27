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ООН призвала страны ЕС договориться о согласованной миграционной политике

Международная панорама
27 июня, 23:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, июня. /ТАСС

Отмечается, что с начала 2018 года в Средиземном море погибли около тысячи мигрантов и беженцев

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ЖЕНЕВА, 27 июня. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) ждут от Евросоюза выработки согласованной политики, направленной на предотвращение гибели в Средиземном море мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до европейских стран. В совместном заявлении, распространенном в среду в Женеве, МОМ и УВКБ призвали государства ЕС выработать "единые подходы" к этой проблеме на саммите, который состоится в Брюсселе 28-29 июня.

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Подчеркивается, что с начала 2018 года в Средиземном море погибли около тысячи мигрантов и беженцев, а общее число прибывших в Старый Свет приблизилось к 42 тысячам. "МОМ и УВКБ призывают Европейский союз использовать возможность, предоставляемую саммитом ЕС, для нахождения новых и единых подходов к ситуации с прибывающими по Средиземному морю людьми", - говорится в заявлении. "Критически важными как никогда" эти две организации считают "поддержку, сотрудничество и солидарность" Евросоюза с принимающими беженцев развивающимися государствами.

По мнению МОМ и УВКБ, "новый подход" к миграции со стороны ЕС нужен, в частности, для того, чтобы "сделать более предсказуемой и управляемой" высадку спасенных в Средиземном море мигрантов с судов в портах европейских стран. Такое взаимодействие "должно строиться на нынешнем сотрудничестве между ЕС, ООН и Африканским союзом", отмечается в документе.

Саммит ЕС соберется в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис. Это одна из самых острых проблем ЕС, во многом ставшая причиной решения Великобритании выйти из сообщества.

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