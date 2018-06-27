Помпео заявил, что Вашингтон пока не получил от КНДР останки военнослужащих США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не получили от КНДР останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны (1950-1953 годов). Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям.

"Я с оптимизмом смотрю на то, что у нас будет возможность, во-первых, получить некоторые из останков в не столь отдаленном будущем, а в дальнейшем предстоит большая работа с неправительственными организациями, о которых вы говорили ранее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора. "Мы настроены на денуклеаризацию [Корейского полуострова], на этот счет никаких сомнений нет, однако вместе с тем мы также по ряду объективных причин настроены на возвращение останков максимально возможного числа американцев <...> Мы стараемся способствовать этому процессу как можно скорее", - добавил он.

Вслед за этим ему был задан вопрос, получили ли на данный момент США хотя бы какую-то часть останков американских военнослужащих из КНДР. "Все верно, физически мы пока не получили их", - ответил Помпео.

Трамп на прошлой неделе объявил во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), что "сегодня [останки] двухсот [военнослужащих] были возвращены". В субботу на встрече с однопартийцами в Лас-Вегасе он вновь указал, что "останки 200 военнослужащих переданы". Глава Белого дома также рассказал, что на саммите 12 июня в Сингапуре он спросил у лидера КНДР Ким Чен Ына, может ли тот решить проблему с возвращением останков американских солдат, и получил утвердительный ответ.

По данным Пентагона, в Корейской войне погибли 36,6 тысячи американцев, включая примерно 7,7 тысячи тех, кто до сих пор числятся пропавшими без вести. Останки около 5,3 тысячи солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996-го по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от Демократической партии Билл Ричардсон.

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. В Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.