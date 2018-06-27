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США призывают страны СБ ООН присоединиться к санкциям против Ирана

Международная панорама
27 июня, 23:53 UTC+3 ООН ООН 27, июня. /ТАСС

Вашингтон также обвинил Тегеран в нарушении резолюций 2231, 2226, 2701 СБ ООН

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ООН, 27 июня. /ТАСС/. Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана и призывает остальные страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по рассмотрению выполнения резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Новые санкции демонстрируют нашу жесткую позицию, такие санкции будут продолжены", - подчеркнул он.

Коэн обвинил Иран в нарушении резолюций 2231, 2226, 2701. "В этих резолюциях члены СБ запретили Ирану поставки оружия. Именно поэтому мы предлагаем членам СБ присоединиться к нам в наложении санкций", - сказал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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