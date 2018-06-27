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Премьер непризнанного Косова намерен создать армию по стандартам НАТО

Международная панорама
27 июня, 23:53 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 27, июня. /ТАСС

В США считают, что Приштина имеет право на создание собственной армии в случае внесения соответствующей поправки в конституцию

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БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Непризнанное Косово намерено реформировать силы безопасности в полноценную армию по стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду премьер самопровозглашенного образования Рамуш Харадинай после встречи с директором Консультативной группы НАТО Ральфом Хоффманом.

"Современная, профессиональная и всеохватывающая армия, которая будет соответствовать стандартам НАТО, будет верным и ответственным партнером для стабильности и мира в нашем регионе и шире", - написал после встречи с натовским чиновником Харадинай в Facebook. Стремление непризнанного Косова реформировать силы безопасности и создать армию вопреки резолюции СБ ООН 1244 поддерживают страны Запада, в первую очередь, США. Вашингтон считает, что Приштина имеет право на создание собственной армии в случае внесения соответствующей поправки в конституцию.

Позиция России по данному вопросу заключается в том, что процесс создания армии нужно прекратить, поскольку это повлечет за собой опасные последствия в крае, где ситуация и без того постоянно деградирует. Ранее бывший полевой командир, а ныне премьер-министр непризнанного Косова Рамуш Харадинай обещал, что реформирование Сил безопасности непризнанного Косово в полноценную армию будет проведено в марте 2018 года. Создание полноценной армии было одним из его основных предвыборных обещаний. Этот пункт даже был включен в программу правительства Косова на 2017-2021 годы.

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