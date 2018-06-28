В Нью-Йорке открывается конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Вопросы укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом будут в центре внимания открывающейся в четверг конференции глав антитеррористических ведомств государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). Как ожидается, в форуме примут участие делегаты примерно из 120 стран, 25 международных организаций и более сотни НКО, сообщил ТАСС представитель ООН.

По его словам, на открытии конференции выступит генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Запланировано несколько сессий, которые будут посвящены таким темам, как взаимодействие в сфере обмена информацией, экспертными оценками и ресурсами и противостояние растущей угрозе со стороны иностранных боевиков. Кроме того, участники рассмотрят пути предотвращения насильственного экстремизма, в том числе вовлечения в такие группировки молодежи, а также методы предотвращения использования террористами современных технологий и интернета. Первые две сессии состоятся в закрытом для прессы формате в связи с предстоящим обсуждением "чувствительной информации".

Цель конференции - "наладить горизонтальные связи между главами контртеррористических агентств" и установить личное взаимодействие между этими людьми, пояснил собеседник агентства. По его мнению, среди прочего речь пойдет о транспортной безопасности, в частности, о расширении практики обмена данными о пассажирах (Passenger Name Record, PNR). Представитель ООН напомнил, что к соответствующей системе подключились уже около 50 стран и она фактически становится международным стандартом. Также будут затронуты вопросы финансирования деятельности Контртеррористического управления ООН и выработки международного определения понятия терроризм.

Демарш США

В преддверии конференции постпред США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН о якобы недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума. Обвинив ООН в попытке цензуры, дипломат утверждала, что организация "поддалась политическому давлению со стороны группы бесчестных стран, к которым нет доверия в вопросах борьбы с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, для которых ограничение доступа и блокировка участия гражданского общества является нормой". В связи с этим США решили понизить уровень своего представительства на конференции.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщило, что американские власти из-за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции также урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связано ли решение по финансовому сокращению и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является россиянин, источник агентства заявил, что это "имеет значение".

Между тем, еще 21 июня Воронков в интервью агентству UN News подтверждал, что на конференции ждут профильные НКО. "Представители гражданского общества и эксперты присоединятся к большинству руководителей антитеррористических ведомств со всего мира, что жизненно необходимо для создания единого фронта, чтобы как можно быстрее двигаться вперед и противодействовать [терроризму]", - сказал он.

27 июне уже после демарша США официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также опроверг информацию о недопуске НКО на конференцию.