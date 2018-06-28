Лидеры стран ЕС обсудят миграционный кризис, отношения с США и продлят санкции против РФ

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Миграционный кризис, охвативший Евросоюз три года назад и ставший одной из главных причин решения Великобритании покинуть сообщество, вновь в центре внимания лидеров ЕС. Главы государств и правительств 28 стран ЕС на открывающемся в четверг двухдневном саммите в Брюсселе в очередной раз попытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, лидеры входящих в сообщество государств намерены обсудить отношения между ЕС и США, которые, по мнению председателя Евросовета Дональда Туска, находятся под огромным давлением и могут развиваться по наихудшим сценариям. Во второй день саммита запланировано заседание по Brexit в формате 27 стран ЕС, то есть без Великобритании.

В неофициальную повестку встречи глав государств и правительств ЕС входит вопрос продления санкций против России. Лидеры стран-членов ЕС, как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, планируют принять политическое решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении Москвы на полгода.

Миграционный кризис

24 июня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созвал экстренную встречу лидеров 16 стран сообщества, посвященную миграции, чтобы найти решение проблемы к нынешнему саммиту, однако практических договоренностей достичь не удалось. Участники дискуссии высказали несколько идей, которые будут обсуждаться на саммите. Как ожидается, обсуждение данного вопроса затянется, поскольку лидеры стран Вишеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов между государствами ЕС. Они даже бойкотировали экстренное заседание по миграции 24 июня.

Как заявил в письме лидерам ЕС Туск, для решения миграционного кризиса необходимы дополнительные усилия. В частности, он предлагает создать так называемые региональные платформы за пределами Евросоюза, которые должны разрушить сеть перевозчиков мигрантов. Кроме того, Туск намерен предложить выделить отдельное дополнительное финансирование для борьбы с миграционным кризисом в рамках следующего бюджета ЕС. Наконец, глава Евросовета считает, что нужно более тесно сотрудничать со странами, через которые прибывают мигранты, в частности с Ливией.

Отношения с США

Отношения между ЕС и США вошли в повестку дня саммита в связи с введением Вашингтоном пошлин на европейские металлы. Однако, как заявил в письме лидерам стран ЕС Туск, ситуация вышла за пределы торговой войны и ЕС должен готовиться к самым худшим сценариям.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.

17 мая ЕС уведомил ВТО о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня. В постановлении Еврокомиссии, опубликованном 17 мая в официальном журнале Евросоюза, было сказано, что "на первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%". На втором этапе, с марта 2021 года, ЕС оставил за собой право вводить пошлины в размере 10%, 25%, 35% или 50%. В приложениях к этому постановлению перечислено свыше 300 кодовых обозначений различных групп металлургической продукции, которые могут попасть под европейские пошлины.

Переговоры по Brexit

Нынешний саммит - последний перед осенней встречей лидеров ЕС, на которой Брюссель и Лондон должны одобрить соглашение о выходе Великобритании из сообщества. Однако, как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, по ряду вопросов на переговорах нет никакого прогресса. "Ожидается, что саммит будет приветствовать прогресс по соглашению о "разводе", однако подчеркнет, что еще много работы предстоит проделать по важным вопросам. Лидеры выразят обеспокоенность, потому что до сих пор не достигнуто значительного прогресса по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией", - пояснил он.

Кроме того, главы государств и правительств 27 стран ЕС намерены потребовать от Лондона пояснений относительно его позиции по будущим отношениям сторон.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский парламент. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Санкции против РФ

Как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите примут политическое решение о продлении экономических санкций против России, срок действия которых истекает в конце июля. "Автоматического продления не будет, идет дискуссия. Как минимум [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [канцлер Германии Ангела] Меркель проинформируют о реализации минских соглашений. Мы ожидаем, что они скажут, что никакого прогресса нет, соответственно, будет рекомендация продлить санкции", - пояснил дипломат.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года.

Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года.