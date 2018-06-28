Защита Перепиличного потребовала раскрыть информацию о его возможных связях с разведкой

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Защита стороны умершего российского предпринимателя Александра Перепиличного (1968-2012) потребовала от британского правительства раскрыть информацию о его возможных связях с британской разведкой, но получила отказ от властей Соединенного Королевства. По информации агентства Press Association, с таким требованием на состоявшихся в среду слушаниях в центральном уголовном суде Old Bailey обратился к правительству королевский адвокат Боб Моксон Браун, представляющий компанию Legal and General, которая занимается страхованием жизней.

Он также заявил, что считает необходимым введение исключения из правил, согласно которым правительство никогда не подтверждает и не отрицает наличия контактов со спецслужбами у фигурантов судебных разбирательств. Аргументация Боба Моксона Брауна строилась на предположении, что возможное сотрудничество с британской разведкой могло само по себе поставить жизнь Перепиличного под угрозу. Приведя пример недавнего инцидента с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который сотрудничал с британскими разведслужбами, королевский адвокат утверждал, что инцидент в Солсбери "демонстрирует, как далеко российское государство готово пойти, чтобы показать пример наказания людей, которые воспринимаются как враги, предатели или перебежчики".

Отвечая на заявления Боба Моксона Брауна защищавший позицию правительства королевский адвокат Эндрю О'Коннор привел аргументы в пользу того, что раскрытие конфиденциальной информации создает "реальную угрозу нанесения серьезного ущерба общественным интересам".

Мнение посольства РФ о коронерском дознании

Посольство России в Лондоне ранее заявляло, что хотя оно и внимательно следит за перипетиями коронерского дознания, на самом деле не питает иллюзий в отношении сбалансированности и объективности расследования в Великобритании причин смерти Перепиличного. По мнению дипломатического представительства, затягивание этого процесса было обусловлено ожиданием судьей выхода доклада МВД Великобритании о "14 смертях выходцев из России, включая Перепиличного, на территории Великобритании, к которым предположительно причастно российское государство". В посольстве отмечали, что "возникает резонный вопрос о зависимости хода дознания от политического заказа на подготовку МВД Великобритании доклада антироссийской направленности и консультаций с американскими спецслужбами, что явно выходит из сферы контроля cуда". Российские дипломаты также отметили наличие очевидного спроса на несбалансированный характер судебного разбирательства, а также наличие контроля британских спецслужб над ходом расследования.

В дипломатическом представительстве также напомнили, что первоначальные экспертизы, проводившиеся специалистами полиции и МВД Великобритании, указали на естественный характер смерти Перепиличного. Однако уже позже в судебный процесс "в качестве заинтересованной стороны были введены представители Уильяма Браудера (фонд Hermitage Capital), который заочно осужден в России за тяжкие финансовые преступления и соответственно мотивирован на любую антироссийскую деятельность". И уже после этого началось вбрасывание в данное дело различных версий, такие как "отравление россиянина ядом редкого растения гельземиум", "отравление щавелевым супом", "возможная причастность российских официальных лиц и/или криминальных группировок".

По мнению посольства, "цель жонглирования бездоказательными версиями в суде и фактическое сокрытие имеющихся у британских спецслужб материалов, связанных с Перепиличным, очевидна: перевести версию о естественной смерти в очередную теорию государственного заговора с целью убийства". В дипломатическом представительстве такой подход назвали "знакомым почерком британских спецслужб по другим резонансным делам, касающимся российских граждан в Великобритании".

44-летний Перепиличный был обнаружен мертвым неподалеку от своего особняка в городке Уэйбридж на юго-востоке Англии 10 ноября 2012 года. Первоначально причиной смерти назывался сердечный приступ, однако затем в прессе появились спекуляции на тему возможного отравления бизнесмена.