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Норвегия заявила о готовности принять 15 мигрантов с судна Lifeline

Международная панорама
28 июня, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Глава МВД страны Ине Эриксен Сёрейде подчеркнула, что вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне

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ТАСС, 28 июня. Власти Норвегии сообщили о готовности страны принять 15 мигрантов с судна Lifeline. Об этом проинформировала в четверг телекомпания NRK.

"В свете сложной гуманитарной ситуации и из солидарности с европейскими партнерами Норвегия окажет помощь Мальте. Вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы содействуем общеевропейскому разрешению ситуации в ответ на острую проблему", - заявила глава МВД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, слова которой приводятся в сообщении правительства.

В кабмине указали, что "15 мигрантов будут включены в ежегодную квоту, которая прописана в бюджете" страны. Всего в этом году Норвегия планировала принять по квоте 2120 человек, в том числе 1 тыс. беженцев из Конго и 700 - из Сирии.

Ранее правительство Мальты разрешило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.

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Темы
Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
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Мускат, Джозеф
Страны
Сирия Мальта Италия Бельгия Франция Ирландия Норвегия Конго (РК) Конго (ДРК) Нидерланды Португалия Люксембург
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