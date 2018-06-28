Норвегия заявила о готовности принять 15 мигрантов с судна Lifeline

ТАСС, 28 июня. Власти Норвегии сообщили о готовности страны принять 15 мигрантов с судна Lifeline. Об этом проинформировала в четверг телекомпания NRK.

"В свете сложной гуманитарной ситуации и из солидарности с европейскими партнерами Норвегия окажет помощь Мальте. Вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы содействуем общеевропейскому разрешению ситуации в ответ на острую проблему", - заявила глава МВД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, слова которой приводятся в сообщении правительства.

В кабмине указали, что "15 мигрантов будут включены в ежегодную квоту, которая прописана в бюджете" страны. Всего в этом году Норвегия планировала принять по квоте 2120 человек, в том числе 1 тыс. беженцев из Конго и 700 - из Сирии.

Ранее правительство Мальты разрешило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.