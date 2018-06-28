Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабиш заявил, что не ожидает прорыва в решении проблемы миграции на предстоящем саммите ЕС

Международная панорама
28 июня, 2:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, июня. /ТАСС

Премьер-министр Чехии также выразил разочарование в связи с изменившимся подходом к решению миграционного кризиса у президента Франции Эмманюэля Макрона

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что на открывающемся в четверг в Брюсселе двухдневном саммите лидеров Евросоюза не удастся выработать совместную позицию по урегулированию нелегальной миграции. Об этом он заявил журналистам в среду вечером.

"Главам государств и правительств государств-членов Евросоюза [на предстоящем саммите] вряд ли удастся найти совместное решение миграционной проблемы", - отметил Андрей Бабиш.

Премьер Чехии выразил разочарование по поводу изменившегося подхода к решению миграционного кризиса у президента Франции Эмманюэля Макрона. Прага рассчитывала, что он будет играть роль связующего звена между государствами-членами ЕС, настаивающими на принятии принудительных механизмов распределения беженцев и отвергающих квоты.

"Ныне же президент Макрон делает заявления [по проблеме урегулирования нелегальной миграции], какие год назад делала [канцлер Германии] Меркель", - отметил Бабиш.

На прошлой неделе французский президент высказался за введение финансовых санкций для государств-членов Евросоюза, отказывающихся принимать беженцев по квотам. Чехия, как и другие страны Вишеградской группы (включает также Словакию, Венгрию и Польшу), не приемлет такой подход со стороны партнеров по ЕС и выступает против введения принудительных механизмов в организации.

Бабиш совместно с другими главами правительств стран Вишеградской группы за час до начала саммита Евросоюза встретится с Макроном. С лидером Франции они намерены обсудить позиции Парижа по вопросу нелегальной миграции и перспективам расширения Евросоюза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бабиш, Андрей Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Франция Венгрия Германия Словакия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты
3
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
4
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости