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Генсек ООН призвал вернуть контроль над природными ресурсами в Ливии признанным властям

Международная панорама
28 июня, 3:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальный представитель Антониу Гутерриша отметил сообщил, что последний обеспокоен "событиями в районе нефтяного полумесяца"

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ТАСС, 28 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к снижению напряженности в районе так называемого нефтяного полумесяца в Ливии и считает, что природными ресурсами должно распоряжаться базирующееся в Триполи и признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа. Об этом в среду говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями в районе нефтяного полумесяца в Ливии, - говорится в сообщении. - Он призывает к деэскалации и возвращению всех природных ресурсов, их добычи и прибыли от них под контроль признанных властей Ливии".

14 июня крупнейшие в стране экспортные терминалы Рас-Лануф и Эс-Сидр подверглись штурму формирований контролировавшего их в прошлом полевого командира Ибрагима аль-Джадрана, которым удалось занять порты, выбив оттуда контролировавшие их подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Поддержку наступавшим бандам, как сообщалось, оказали связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) исламистские "Бригады обороны Бенгази" и ряд радикальных формирований с юга Ливии. Спустя неделю силы ЛНА выдворили боевиков из региона.

Как сообщило агентство Xinhua, в понедельник ЛНА объявила, что собирается передать порты и месторождения нефтяного полумесяца структуре, которая контролируется временным правительством на востоке страны.

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Сарадж, Фаиз Гутерриш, Антониу
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