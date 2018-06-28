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Ципрас заявил о готовности заключить с Берлином сделку о возвращении просителей убежища

Международная панорама
28 июня, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Премьер-министр Греции отметил, что считает ситуацию с мигрантами общеевропейской проблемой

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ТАСС, 28 июня. Афины готовы заключить сделку с Берлином, в соответствии с которой Греция примет назад просителей убежища, покинувших ее территорию и направившихся в Германию. Об этом в среду в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Нас не волнует, что, возможно, к нам вернутся некоторые [соискатели статуса беженца] из Германии <...>", - заявил Ципрас, добавив, что так называемый Дублинский регламент (соглашение, формулирующее основные правила предоставления убежища в странах Евросоюза) является "нежизнеспособным".

"Нам необходимо найти путь в рамках международного права, который позволит разделить ношу и избежать этого несправедливого положения, в котором находятся страны первой линии, а также Германия, - считает греческий премьер. - Несправедливо, что все эти люди направляются в ФРГ, если мы считаем эту проблему общеевропейской".

По словам Ципраса, соглашение с Германией не окажет существенного эффекта на ситуацию с мигрантами в Греции, так как северную границу страны каждый месяц пересекают всего лишь от 50 до 100 просителей убежища. "Для нас это не проблема", - цитирует его Financial Times.

Ранее Ципрас заявлял, что усилия канцлера Меркель в деле преодоления миграционного кризиса являются одним из самых положительных моментов в ее политике.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ, а также затронула ЕС в целом. Ранее баварская партия Христианско-социальный союз отвела канцлеру Ангеле Меркель две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции на европейском уровне. В противном случае председатель этой партии, глава МВД Хорст Зеехофер примет односторонние меры - он хочет значительно усилить контроль на германской границе и не пропускать мигрантов. Кроме того он предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции, если его после этого уволят.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Меркель, Ангела Ципрас, Алексис
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