Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мэй призовет участников саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России

Международная панорама
28 июня, 3:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

По данным источников Press Association, британский премьер надеется, что лидеры 28 стран Евросоюза поддержат продление антироссийских санкций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет участников открывающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на правительственные источники.

Смотрите также

Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкций в отношении РФ на саммите ЕС в июне

Лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции

Глава МИД Франции: снятие санкций с РФ зависит от продвижения мирного процесса на Украине

По их информации, Мэй надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций. Она также подчеркнет необходимость дальнейших действий, включая принятие мер, направленных на борьбу с пропагандой и дезинформацией, распространяемых, как утверждается, Москвой.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Два первых блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Санкции в отношении России Крушение Boeing в Донецкой области
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Россия Украина Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
4
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости