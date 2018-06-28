СМИ: Мэй призовет участников саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет участников открывающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, Мэй надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций. Она также подчеркнет необходимость дальнейших действий, включая принятие мер, направленных на борьбу с пропагандой и дезинформацией, распространяемых, как утверждается, Москвой.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Два первых блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.