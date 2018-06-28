CNN: курировать информационную политику в Белом доме будет экс-президент Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн согласился работать в администрации президента США Дональда Трампа и курировать информационно-пропагандистскую политику. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По сведениям его источников, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу. Шайну предлагалось стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, что подразумевает проведение всей публичной информационно-пропагандистской политики американской администрации. При этом, как отмечает телеканал, в конечном счете было решено, что официально должность Шайна будет называться - заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, отвечающий за коммуникации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома в настоящее время является Джон Келли.

По сведениям агентства Associated Press, Белый дом может объявить о назначении Шайна уже в ближайшие сутки. Консультации между ним и представителями администрации продолжались несколько месяцев, с ним провели ряд собеседований. Ранее о возможности назначения Шайна сообщал телеканал CNBC.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах, который стоил должности ныне ушедшему из жизни экс-гендиректору телеканала Роджеру Эйлсу. Одна из ведущих Fox News подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он поощрял недопустимые действия и не предпринял надлежащих мер, чтобы защитить ведущую от приставаний.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс.