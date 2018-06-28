Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: курировать информационную политику в Белом доме будет экс-президент Fox News

Международная панорама
28 июня, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

Сообщается, что о назначении могут объявить уже в ближайшие сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Билл Шайн

Билл Шайн

© AP Photo/Mark Lennihan, File

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший сопрезидент телеканала Fox News Билл Шайн согласился работать в администрации президента США Дональда Трампа и курировать информационно-пропагандистскую политику. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По сведениям его источников, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу. Шайну предлагалось стать директором по коммуникациям в аппарате Белого дома, что подразумевает проведение всей публичной информационно-пропагандистской политики американской администрации. При этом, как отмечает телеканал, в конечном счете было решено, что официально должность Шайна будет называться - заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома, отвечающий за коммуникации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома в настоящее время является Джон Келли.

По сведениям агентства Associated Press, Белый дом может объявить о назначении Шайна уже в ближайшие сутки. Консультации между ним и представителями администрации продолжались несколько месяцев, с ним провели ряд собеседований. Ранее о возможности назначения Шайна сообщал телеканал CNBC.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах, который стоил должности ныне ушедшему из жизни экс-гендиректору телеканала Роджеру Эйлсу. Одна из ведущих Fox News подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он поощрял недопустимые действия и не предпринял надлежащих мер, чтобы защитить ведущую от приставаний.

Должность директора по коммуникациям Белого дома пустует с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
4
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости