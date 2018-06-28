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ВВС Германии заявили о плохом состоянии авиационного парка страны

Международная панорама
28 июня, 5:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Такой вывод был сделан после инспекции состояния военно-воздушных объектов, а также бесед с военнослужащими

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ТАСС, 28 июня. Самолеты военно-воздушных сил ФРГ находятся в плохом состоянии, в связи с чем требуется срочное финансирования для осуществления их модернизации. Об этом в среду во время своего выступления в Берлине заявил глава штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц, сообщает агентство Reuters.

"Состояние Люфтваффе (военно-воздушные силы ФРГ - прим. ТАСС) является неудовлетворительным", - приводит агентство его слова. Герхартц отметил, что к такому заключению он пришел после тщательной инспекции состояния военно-воздушных объектов и бесед с военнослужащими.

Глава штаба ВВС сообщил, что некоторым воздушным судам не дают разрешения на взлет из-за отсутствия запасных частей. Кроме того, он заявил, что проверка состояния многоцелевых истребителей Eurofighter продолжалась 14 месяцев, что вдвое превысило запланированный срок и что, по его мнению, является неприемлемым.

В мае еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что большинство из 128 состоящих на вооружении Германии многоцелевых истребителей Typhoon на данный момент не могут находиться в эксплуатации. Издание пришло к выводу, что при таких технических проблемах германские ВВС не смогут выполнять задачи в рамках НАТО в случае потенциального конфликта.

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