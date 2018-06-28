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Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО

Международная панорама
28 июня, 6:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

Как отмечает издание, британское правительство беспокоит также то, что президент США может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге, 7 июля 2017 года

© AP Photo/Evan Vucci, File

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Великобритания опасается, что договоренности, которые могут быть достигнуты на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, подорвут позиции НАТО. Об этом сообщает в четверг газета The Times.

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По информации издания, члены британского кабинета министров высказывают опасения, что на саммите Трампа удастся убедить в том, чтобы США сократили объем своих обязательств в военной области перед Европой, что ослабит оборонные возможности стран Североатлантического альянса. Газета сообщает, что чиновники также обеспокоены тем, что лидер США по итогам переговоров может отменить или изменить запланированные военные учения альянса, что приведет к кризису в НАТО.

Так, издание отмечает, что члены британского правительства и эксперты высказывают обеспокоенность в связи с тем, что предстоящие саммит НАТО и встреча Путина с Трампом могут привести к тому, что США в целях экономии средств откажутся принимать ближайшей осенью участие в военных учениях НАТО в Норвегии. Кроме того, в Лондоне опасаются создания военной базы США в Польше за счет Варшавы и на основании двустороннего соглашения, а не на условиях НАТО.

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Британское правительство беспокоит также то, что Трамп может признать Крым частью РФ и пересмотреть политику санкций. Газета при этом отмечает, что ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что "позиция США по вопросу санкций не изменяется". Один из правительственных источников газеты также не исключил, что в беседе с Путиным Трамп может поднять вопрос возвращения на родину экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Сноуден, Эдвард Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Крым Дело Эдварда Сноудена Санкции в отношении России
Страны
США Польша Россия Норвегия Великобритания
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