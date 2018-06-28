Эксперт: встреча Путина и Трампа крайне важна для стабилизации отношений США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима, так как отношения между странами достигли самого низкого уровня за последние десятилетия, а политика санкций в отношении Москвы зашла в тупик. Такое мнение выразил в статье, опубликованной на сайте телеканала Fox News в среду, научный сотрудник аналитической организации Defence Priorities Дэниел Дипетрис.

По мнению эксперта, "новость о встрече является долгожданной". Как он подчеркнул, лидеру США "следует уделить большое внимание отношениям с Россией в связи с тем, какое значение имеет эта страна". Дипетрис констатировал, что Трамп практически наверняка подвергнется критике в США. По мнению аналитика, президенту США "следует проигнорировать неизбежную критику, поскольку саммит с Путиным будет жизненно важной возможностью стабилизировать отношения с Москвой, которые отчаянно нуждаются в улучшении".

Как отметил Дипетрис, отношения между странами "вероятно, не были столь напряженными с 1980-х годов". "Обещания о улучшении отношений между США и РФ во время администрации [президента Барака] Обамы давно уже вылились во враждебность и острое соперничество двух крупнейших ядерных держав", - полагает он. По мнению эксперта, "международные организации, такие как Совет Россия-НАТО, стали инертными и непродуктивными", а "традиционные линии коммуникации в Совбезе ООН осложнены глубокими разногласиями по вопросам международной безопасности".

Дипетрис подчеркнул, что администрация Трампа "не имеет иного выбора", нежели взаимодействовать с Россией. "В условиях сложившейся в мире ситуации Россия является великой державой, и никакие экономические санкции или ограничения на въезд не заставят ее исчезнуть", - отметил он.

Политика санкций в тупике

"Те в Вашингтоне, кто выступают за более агрессивную политику США в отношении Кремля, полагают, что лишь дипломатического давления и экономического прессинга хватит, чтобы убедить Путина сменить курс, - констатировал аналитик. - Однако было доказано, что это утверждение неверно".

"Спустя четыре года после введения по инициативе США многосторонних экономических санкций, исключения России из "восьмерки" экономически развитых стран и повышения боеготовности на восточных рубежах НАТО российская внешняя политика осталась неизменной, - пояснил эксперт. - Хотя президенты Трамп и Путин, вероятно, и не смогут за один вечер развеять недоверие и решить проблемы в двусторонних отношениях, встреча хотя бы даст возможность лидерам изменить позицию и определить, есть ли какая-либо возможность для конструктивного сотрудничества".

Общие интересы

В числе тем, представляющих взаимный интерес для РФ и США, Дипетрис выделил работу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Взаимное продление договора было бы легкой, но значимой победой и, вполне возможно, заложило бы основу для более всеобъемлющих переговоров о контроле над вооружениями в будущем", - отметил он. Аналитик также констатировал, что к важным для обеих сторон темам относится денуклеаризация Корейского полуострова.

"Чем дольше продолжается антагонизм, тем глубже политические расхождения и тем сложнее предотвратить дальнейший спад, - подчеркнул он. - Если и есть главная цель для Трампа и Путина на саммите, то это - настроить элиты в Америке и России на то, что прагматизм и избирательное взаимодействие - это взаимовыгодно".

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.