Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро назвал вице-президента США "ядовитой гадюкой"

Международная панорама
28 июня, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в стремлении свергнуть его правительство с целью завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 28 июня. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в среду вице-президента США Майкла Пенса "ядовитой гадюкой" и пообещал помешать попыткам Вашингтона отстранить себя от власти. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Смотрите также
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

О чем говорят результаты президентских выборов в Венесуэле

"Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее", - заявил Мадуро в ходе телевизионного обращения. "Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились", - добавил он.

Как отмечает агентство, Мадуро обвиняет США в стремлении свергнуть его правительство с целью завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми страны. Лидер Венесуэлы также утверждает, что Вашингтон ведет экономическую войну против Каракаса.

26 июня вице-президент США прибыл в Бразилию с двухдневным визитом и провел переговоры с президентом страны Мишелом Темером в его рабочей резиденции в Бразилиа. Выступая перед журналистами, Пенс поблагодарил власти Бразилии за поддержку экономических санкций против Венесуэлы и приветствовал лидерство страны в том, что касается изоляции Каракаса.

США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20 мая, на которых был переизбран действующий глава государства Николас Мадуро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел Мадуро, Николас Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Бразилия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОЗХО сделала уверенный шаг к собственному распаду
2
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Массовый запуск воздушных шариков стал причиной отключения электричества в Якутске
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости