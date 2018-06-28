В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выступает в поддержку диалога между Россией и США. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель пресс-службы японского МИД, комментируя итоги визита в Москву помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

"Россия - это важный игрок на международной арене, - сказал дипломат. - Поэтому мы считаем важным диалог между Россией и США для решения острых международных проблем, связанных, в первую очередь, с ситуацией вокруг Северной Кореи и Сирии". В то же время дипломат отказался комментировать вопрос о возможном возвращении России в "Большую семерку".

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с лидером России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу.

На итоговой пресс-конференции в Москве Джон Болтон допустил, что на встрече двух президентов может быть поднят вопрос о возвращении России в G7.