США намерены поручить искусственному интеллекту следить за исправностью военной техники

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Командование Сухопутных войск США хочет использовать искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания работы военной техники, чтобы своевременно предотвращать возникновение поломок. Об этом сообщила электронная версия газеты The Washington Post.

По данным издания, базирующаяся в Чикаго компания по созданию ИИ Uptake недавно получила от армии миллионный контракт на испытание на нескольких боевых машинах пехоты Bradley M2A3 технологии, позволяющей "предсказывать" будущие поломки и заблаговременно оповещать об этом. В случае успешного завершения испытания, эта технология получит применение в Сухопутных войсках, указала газета.

"Мы хотим проверить, сможем ли мы использовать некоторые из разработок Uptake для выявления сбоев [в работе техники] еще до того, как они произойдут, - рассказал изданию куратор программы обслуживания Bradley армейский полковник Крис Конли. - Если это получится и будут предоставлены такие возможности, Армия сможет распространить это на весь свой парк Bradley, равно как и на другую бронетехнику".

Разработанная Uptake технология позволит, как ожидается, анализировать сигналы, поступающие от отслеживающих работу приборов датчиков, и предоставлять информацию об их техническом состоянии, пишет газета. Если какой-либо из блоков будет посылать тревожные сигналы, система это зафиксирует и оповестит оператора о необходимость замены "дорабатывающего последние часы механизма".

"Мы лишь совсем недавно завершили работы над созданием этой технологии, - сообщил газете президент Uptake Ганиш Белл. - На военной технике она будет испытываться впервые".

У полковника Конли, как он признался, нет уверенности в том, что все завершится успешно, но сама перспектива применения такой технологии, сказал он, "очень обнадеживает". По словам отставного адмирала ВМС США Майкла Мюллера, речь идет о технологии, которая, в случае ее внедрения в армии, существенно повысит боеспособность и эффективность ВС страны.

"Из того, что я уже видел, эта технология обладает огромным потенциалом, будь то функционирование техники или материальные затраты на ее ремонт. И на этом сейчас сконцентрировано внимание всех в армии", - заявил он.