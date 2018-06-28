США сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее

ТАСС, 28 июня. Соединенные Штаты сохранят численность своих вооруженных сил в Южной Корее, однако пока отменяют двусторонние военные учения в интересах развития диалога с КНДР. Об этом заявил в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис на переговорах в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му.

"США используют весь набор имеющихся военных и дипломатических возможностей для выполнения своих обязательств перед Республикой Корея. Это включает сохранение нынешнего уровня вооруженных сил США на Корейском полуострове", - приводит агентство Yonhap слова Мэттиса. Сейчас там размещено около 28,5 тыс. американских солдат и офицеров.

Мэттис также подтвердил решение об отмене намеченных на вторую половину года совместных военных учений США и Южной Кореи, включая крупномасштабные маневры Ulchi Freedom Guardian.

"Решение об отмене учений дает нашим дипломатам дополнительные возможности для переговоров с Северной Кореей", - приводит агентство слова главы Пентагона. Мэттис также подтвердил, что целью США остается полная денуклеаризация региона в "проверяемой и необратимой форме". Как передает агентство, со своей стороны министр обороны Южной Кореи выразил надежду на то, что "мрачные времена конфронтации останутся позади, и Корейский полуостров войдет в период мира и сотрудничества".

Представитель министерства обороны Южной Кореи ранее объявил в Сеуле, что на переговорах глав военных ведомств будут также обсуждаться пути выполнения договоренностей, достигнутых на встречах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, как ожидается, будет поднят вопрос о выработке совместных мер доверия в отношениях с Пхеньяном.

Сингапурские договоренности

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Американский лидер заявил, что эти маневры носили провокационный характер в отношении КНДР. Президент США считает также, что остановка учений позволит высвободить для бюджета США большие средства. Власти Южной Кореи также дали понять, что не будут возражать против такого шага, если это будет содействовать процессу переговоров о ликвидации ракетно-ядерной программы Пхеньяна.