Меркель призвала Запад повышать свою боеготовность и быть готовым к диалогу с Россией

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Странам Запада следует быть готовым к диалогу с Россией, но одновременно они должны повышать свою обороноспособность. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"Мы должны развивать наши военные способности, но одновременно сохраняются в силе наши предложения о диалоге по отношению к России", - сказала она. Канцлер подчеркнула, что на предстоящем саммите НАТО "будут приняты решения", касающиеся повышения обороноспособности альянса.

Кроме того, Меркель снова обвинила Москву в "дестабилизации обстановки на востоке Украины" и "аннексии Крыма" и отметила, что "ситуация с безопасностью в Европе изменилась".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.