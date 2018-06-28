Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко подготовил поправки в Конституцию Украины о вступлении в ЕС и НАТО

Международная панорама
28 июня, 10:44 дата обновления: 28 июня, 10:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июня. /ТАСС

Украинский лидер выразил уверенность, что Верховная рада поддержит его предложения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© AP Photo/Markus Schreiber

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что поправки в Конституцию страны о вступлении в НАТО и Европейский союз готовы, и он намерен передать их на утверждение в парламент.

Смотрите также

Столтенберг: для обсуждения вступления в НАТО Украина должна сосредоточиться на реформах

Расмуссен: страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять Украину в альянс

Порошенко надеется, что Украина к 2030 году будет членом ЕС и НАТО

"Я передам в Верховную раду обещанную правку в преамбулу Конституции, которая закрепляет наши две стратегические цели, тесно связанные одна с другой - вступление Украины в Европейский союз и НАТО", - сказал он в четверг в Киеве на торжествах по случаю Дня Конституции.

При этом Порошенко выразил уверенность, что Верховная рада поддержит его предложения. "Возможность собрать 300 голосов за такое важное решение в нынешнем составе Рады есть", - подчеркнул он, добавив, что "евроатлантическая и европейская интеграция отвечают украинским национальным интересам", несмотря на то, что "безответственные политиканы хотят изменить европейский курс Украины".

На прошлой неделе Порошенко заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз и НАТО к 2030 году.

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко отмечал, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Саммит ЕС в декабре 2016 года принял юридически обязывающую декларацию по отношениям с Украиной, в которой подчеркивается, что Соглашение об ассоциации не дает стране права на вступление в ЕС, не подразумевает гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает права гражданам Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает дополнительной финансовой помощи Киеву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Times: Лондон опасается, что возможные соглашения Трампа и Путина вызовут кризис в НАТО
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
СК возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева
5
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости