Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Одессе ограбили храм Московского патриархата

Международная панорама
28 июня, 14:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июня. /ТАСС

Всего на территории Одесской епархии совершено уже более 50 нападений на храмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 28 июня ограбили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в честь Донской иконы Божией Матери, который расположен на Западном кладбище Одессы. Об этом в четверг сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

"Сломав оконные жалюзи и разбив окно, четверо преступников проникли в храм и начали крушить все внутри. Злоумышленники отключили сигнализацию и повредили блок с камерами видеонаблюдения, разбросали и разбили церковную утварь. Затем вандалы начали взламывать ящики для пожертвований, в которые собирали средства на строительство первого на Украине православного хосписа для онкологических больных "Покров", - говорится в сообщении.

Смотрите также

В Черниговской области вандалы устроили погром в православном храме

Злоумышленники устроили поджог в храме Московской патриархии в Киеве

Сторонники Киевского патриархата захватили храм УПЦ МП в Ровенской области

Церковнослужители также отметили, что на территории Одесской епархии совершено уже более 50 нападений на храмы и ни один из преступников так и не был найден или наказан.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата, который поддерживают радикальные националисты. Нападения на представителей УПЦ, осквернение и попытки уничтожить церкви Московского патриархата приобрели регулярный характер.

Так, только с начала 2018 года произошло более десяти подобных случаев. От действий вандалов пострадали храмы в Одесской, Сумской, Кировоградской областях, а также в украинской столице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости