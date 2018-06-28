Могерини: эскалация насилия в Сирии может создать препятствия для переговоров

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Эскалация насилия в Сирии может создать дополнительные препятствия для политических переговоров под руководством ООН. Об этом заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам встречи в Брюсселе со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Они обсудили тревожную эскалацию насилия на юго-западе Сирии, которая приводит к перемещению десятков тысяч людей, ставит под угрозу безопасность соседних стран, а также может создать дополнительные препятствия на пути к политическим переговорам под руководством ООН", - говорится в пресс-релизе на сайте дипломатической службы ЕС.

Глава европейской дипломатии "решительно подержала усилия" де Мистуры по переговорам со странами - гарантами Астанинского процесса для преодоления кризиса в Сирии и "по созданию Конституционного комитета для перезапуска переговоров в Женеве". Также Могерини обсудила со спецпосланником по Сирии итоги международной конференции стран-доноров, состоявшейся в Брюсселе в апреле, а также способы оказания помощи сирийцам, находящимся как у себя на родине, так и за ее пределами.

В понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы атаковали населенные пункты в южной зоне деэскалации в Сирии, перешедшие на сторону правительства. Нападение было отражено при поддержке российских Воздушно-космических сил. В ходе наступления террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулеметами и до 70 человек убитыми.