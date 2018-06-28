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В Турции заявили, что угрозы США не отменят сделку по С-400 между Анкарой и Москвой

Международная панорама
28 июня, 15:11 дата обновления: 28 июня, 15:33 UTC+3

Представитель Эрдогана также рассказал о том, что турецкий лидер может "объявить состав нового кабинета министров после 8 июля", когда он принесет присягу

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АНКАРА, 28 июня. /ТАСС/. Угрозы санкций со стороны США не отменят соглашение между Турцией и Россией по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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"Угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов не отменят сделку по С-400 между Турцией и Россией", - приводит агентство слова представителя Тайипа Эрдогана.

В ходе интервью Калын также рассказал о том, что турецкий лидер может "объявить состав нового кабинета министров после 8 июля", когда президент Эрдоган принесет присягу.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 27 июня заявил, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 приведет к использованию Вашингтоном односторонних санкций в отношении Анкары, а также к качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, в этой ситуации Соединенные Штаты также грозят Турции не передать приобретенные ею американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил весной на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заверил, что Турция не откажется от покупки этих ЗРС у России. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил 6 мая в эфире телеканала CNN Turk, что, если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ".

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