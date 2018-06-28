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Ниинистё планирует обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике

Международная панорама
28 июня, 15:36 дата обновления: 28 июня, 16:10 UTC+3

Президент Финляндии надеется, что на повестке встречи российского и американского лидеров будут вопросы "контроля за вооружениями и разоружения"

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё планирует обсудить с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом ситуацию на Балтике и в Арктическом регионе, когда главы государств прибудут в Хельсинки для двусторонней встречи 16 июля. Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"В ходе собственных дискуссий с двумя президентами я планирую поднять вопросы озабоченности напряженной ситуацией на Балтике и [обсудить] наши цели в Арктике, в особенности общую борьбу с выбросами сажи", - приводит канцелярия слова Ниинистё.

Он также указал, что надеется, что на повестке встречи Путина и Трампа будут вопросы "контроля за вооружениями и разоружения". "Даже маленькие шаги по разрядке напряженности были бы в интересах всех", - считает Ниинистё.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
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