Премьер Испании отверг идею согласованного с Мадридом плебисцита о независимости Каталонии

МАДРИД, 28 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес отклонил в четверг идею проведения референдума о самоопределении Каталонии, согласованного с Мадридом. Слова премьера приводит агентство Europa Press.

Ранее каталонский лидер Ким Торра заверил, что в ходе встречи с Санчесом 9 июля планирует поднять вопрос о возможном плебисците.

"Я думаю, что [позиция] правительства Испании по данному вопросу была достаточно четкой на протяжении многих лет, и она не изменилась", - сказал испанский премьер. По его словам, "существует политический кризис, который следует урегулировать с помощью политики".

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом автономии независимости в октябре прошлого года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратились. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Санчес заявлял о готовности наладить диалог с региональными властями, однако настаивал на том, что любые переговоры должны проводиться в рамках закона.