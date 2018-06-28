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В Вашингтоне считают, что Тегеран не отказался от своих ядерных амбиций

Международная панорама
28 июня, 15:58 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 28, июня. /ТАСС

Представитель США при ООН Никки Хейли выразила надежду, что политическое и экономическое давление вынудит Иран сесть за стол переговоров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Иран не отказался от намерения создать ядерное оружие. Об этом в четверг заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе выступления в исследовательском центре Observer Research Foundation в Нью-Дели.

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Американский дипломат, находящаяся в Индии с рабочей поездкой, попыталась объяснить причины, по которым администрация Дональда Трампа приняла решение об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам Хейли, выступление которой транслировалось на сайте Observer Research Foundation, США видят в Иране источник угрозы, и такое мнение основано не на домыслах, а на "реальных доказательствах".

"Мы видим, что, несмотря на сделку с Ираном, которая была достигнута в результате больших усилий многих стран, они [руководство Ирана] продолжают нарушать резолюцию за резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. Они продолжают разработку баллистических ракет. Они поддерживают терроризм, продолжая продавать оружие повстанцам в Йемене. За каждым конфликтом на Ближнем Востоке мы видим Иран", - утверждала постпред США.

Она подтвердила, что Соединенные Штаты рассчитывают с помощью политического и экономического давления заставить Иран сесть за стол переговоров, пойти на уступки и внести изменения в соглашение о его ядерной программе, которое было заключено в 2015 году с участием пяти постоянных членов СБ ООН (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) и Германии. "Мы будем оказывать давление на Иран и надеемся, что к нам присоединятся другие страны, потому что мы смотрим на Иран, как на следующую Северную Корею", - заявила американский дипломат, имея в виду договоренности между США и КНДР о продолжении диалога о денуклеаризации Корейского полуострова.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из СВПД, который предусматривает постепенную ликвидацию ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом Трамп пригрозил не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Европейские союзники США и Россия выступили за сохранение соглашения с Исламской Республикой, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать соблюдение интересов его страны по СВПД, чтобы сохранить договоренности в силе. Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и соблюдать свои обязательства.

Никки Хейли, которая находится в Нью-Дели с трехдневным визитом, провела в индийской столице ряд встреч, в том числе с премьер-министром Нарендрой Моди. По данным местных СМИ, стороны обсуждали ряд двусторонних и международных проблем, в том числе отношения Индии с Ираном и Россией.

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