Оппозиция Сирии призвала США оказать давление на РФ и остановить операцию на юге страны

ТАСС, 28 июня. Лидер оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири осудил в четверг "подозрительное молчание" США по поводу событий в Южной Сирии и потребовал от Вашингтона остановить операцию правительственных войск. Как сообщил телеканал Al-Hadath, выступая на пресс-конференции в Эр-Рияде Аль-Харири потребовал от США "оказать давление на Россию с тем, чтобы сирийская армии и проиранские силы прекратили наступление в провинции Дераа".

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) с целью восстановления контроля над южными районами страны и выхода к границе с Иорданией.

Соединенные Штаты вместе с Россией и Иорданией в июле 2017 года создали зону деэскалации в Южной Сирии, которая включает три провинции - Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду. По словам оппозиционера, "отсутствие подобающего ответа со стороны Вашингтона на действия Дамаска можно объяснить только злонамеренной сделкой".

Как заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, США и Иордания не смогли выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации в Сирии.

"Ан-Нусра" и недобитые игиловцы (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) пользуются безвластием, которое царит на неподконтрольных правительству Сирии территориях, наращивают свои боевые потенциалы и переходят к провокациям. К сожалению, не стала исключением южная зона деэскалации, созданная в соответствии с трехсторонними договоренностями России, США и Иордании", - отметила дипломат.

"Несмотря на взятые обязательства, наши партнеры не сумели обеспечить поддержание режима прекращения боевых действий со стороны вооруженной оппозиции и продолжение борьбы с экстремистскими группировками", - добавила Захарова.