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Генсек НАТО приветствует будущую встречу Трампа и Путина

Международная панорама
28 июня, 16:26 UTC+3
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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую 16 июля встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я приветствую встречу между президентами Путиным и Трампом, потому что я верю в диалог", - сказал он.

Также Столтенберг заявил, что предстоящая встреча двух лидеров будет способствовать диалогу между НАТО и Россией. 

"Мы должны говорить с Россией, поскольку это наш самый большой сосед, и она останется нашим соседом. Мы должны вести диалог, стремясь к улучшению отношений", - сказал он, подчеркнув, что диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если улучшений в отношениях не будет.

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