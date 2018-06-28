Генсек НАТО приветствует будущую встречу Трампа и Путина

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую 16 июля встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я приветствую встречу между президентами Путиным и Трампом, потому что я верю в диалог", - сказал он.

Также Столтенберг заявил, что предстоящая встреча двух лидеров будет способствовать диалогу между НАТО и Россией.

"Мы должны говорить с Россией, поскольку это наш самый большой сосед, и она останется нашим соседом. Мы должны вести диалог, стремясь к улучшению отношений", - сказал он, подчеркнув, что диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если улучшений в отношениях не будет.