Генсек НАТО заявил, что приветствует предстоящую встречу Трампа и Путина

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует предстоящую 16 июля встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Я приветствую встречу между президентами Путиным и Трампом, потому что я верю в диалог", - сказал он.

По словам Столтенберга, предстоящая встреча полностью соответствует политике НАТО. "Я думаю, что это абсолютно соответствует политике НАТО - говорить с Россией, встречаться с лидером России. Мы не хотим холодной войны и конфронтации с Россией", - отметил генсек альянса.

Столтенберг высказал мнение, что предстоящая встреча между двумя лидерами будет способствовать и диалогу между НАТО и Россией. "Мы должны говорить с Россией, поскольку это наш самый большой сосед, и она останется нашим соседом. Мы должны вести диалог, стремясь к улучшению отношений", - сказал он, подчеркнув, что диалог с Москвой нужен в любом случае, даже если улучшений в отношениях не будет.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.