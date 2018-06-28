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Полиция Хельсинки начала подготовку к встрече Путина и Трампа

Международная панорама
28 июня, 16:41 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 28, июня. /ТАСС

Правоохранительные органы начали планирование мер безопасности в месте проведения встречи и местах, где остановятся лидеры двух государств

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Хельсинки начала подготовку к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

Там указали, что полиция начала планирование системы обеспечения безопасности предстоящего мероприятия и, в частности, мер безопасности в месте проведения встречи и местах, где остановятся лидеры двух государств, а также того, как будет работать транспорт.

"У полиции Хельсинки есть большой опыт по организации важных государственных визитов. Небольшой вызов представляют короткие сроки и период отпусков, но планирование начато", - сказал замначальника столичной полиции Хейкки Копперойнен.

По его словам, понятно, что меры обеспечения безопасности будут значительными, но для подобных встреч это нормально. Полиция также намерена попросить о содействии другие органы власти и силы обороны.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место провидения саммита.

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