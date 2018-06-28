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Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

Международная панорама
28 июня, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Экс-президент проходит обвиняемым по делу о нападении в 2005 году на бывшего депутата Валерия Гелашвили

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Городской суд Тбилиси заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к 6 годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Об этом сообщает в четверг Первый канал общественного вещателя Грузии.

"Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу об избиении Валерия Гелашвили присуждено шесть лет лишения свободы. Обвинительный приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе", - говорится в сообщении.

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В Грузии против Саакашвили выдвинуты обвинения по ряду дел, в том числе по делу о нападении в 2005 году на бывшего депутата Валерия Гелашвили, который был членом оппозиционной Республиканской партии. Экс-президенту вменяется злоупотребление служебным положением и организация нападения с причинением тяжких телесных повреждений.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий, проживал в США и на Украине.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его гражданство Грузии. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.12 февраля 2018 года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.

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