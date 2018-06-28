Reuters: Франция готова заключить с Германией соглашение по распределению беженцев

ТАСС, 28 июня. Париж готов заключить с Берлином соглашение по вторичной миграции (распределению беженцев внутри ЕС), если такое предложение поступит. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника французского президента Эмманюэля Макрона.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на проходящий в Брюсселе саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС отметила, что прибывающие в Евросоюз мигранты не должны сами решать, в какой стране им подавать заявления на предоставление убежища. Касаясь проблемы приема спасенных в море беженцев, Меркель отметила, что "можно попытаться обсудить вариант, при котором суда [с мигрантами] будут причаливать в других странах, например, Северной Африки".

Евросоюз сейчас пытается найти возможности влияния на мигрантов, направляющихся со всей Африки в Европу через Средиземное море, в первую очередь - через ливийский коридор.