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Reuters: Франция готова заключить с Германией соглашение по распределению беженцев

Международная панорама
28 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Об этом агентство сообщило со ссылкой на помощника президента Франции Эмманюэля Макрона

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ТАСС, 28 июня. Париж готов заключить с Берлином соглашение по вторичной миграции (распределению беженцев внутри ЕС), если такое предложение поступит. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника французского президента Эмманюэля Макрона.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на проходящий в Брюсселе саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС отметила, что прибывающие в Евросоюз мигранты не должны сами решать, в какой стране им подавать заявления на предоставление убежища. Касаясь проблемы приема спасенных в море беженцев, Меркель отметила, что "можно попытаться обсудить вариант, при котором суда [с мигрантами] будут причаливать в других странах, например, Северной Африки".

Евросоюз сейчас пытается найти возможности влияния на мигрантов, направляющихся со всей Африки в Европу через Средиземное море, в первую очередь - через ливийский коридор.

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