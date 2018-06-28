США, РФ и Великобритания заявили о приверженности всеобщему ядерному разоружению

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания и Россия привержены уничтожению ядерного оружия, что обозначено в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и намерены работать вместе для того, чтобы международная среда способствовала этому процессу. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и глав МИД России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона, подготовленном по случаю 50-летия открытия ДНЯО для подписания.

Главы внешнеполитических ведомств отметили фундаментальную важность документа, а также указали на роль МАГАТЭ в имплементации ДНЯО, в том числе в способствовании сотрудничеству государств в сфере мирного атома. "ДНЯО продолжает создавать условия, которые являются основополагающими для дальнейшего процесса ядерного разоружения. Мы остаемся привержены полному уничтожению ядерного оружия в порядке, предусмотренном ДНЯО, и привержены совместной работе для того, чтобы международная среда способствовала этому процессу", - говорится в документе.

Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.

Великобритания стала участником договора 27 ноября 1968 года, СССР и США - 5 марта 1970 года. В 1992 году к ДНЯО присоединились Франция и Китай. В 1993-1994 годы присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина, после распада СССР отказавшиеся от ядерного оружия.

В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).