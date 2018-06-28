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В Пентагоне назвали политическим вопросом передачу F-35 Турции

Международная панорама
28 июня, 19:15 дата обновления: 28 июня, 19:52 UTC+3

Его будет решать Белый дом, заявил глава Командования боевого применения ВВС США

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Вопрос о передаче Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 политический, им будет заниматься Белый дом.

Об этом заявил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс в четверг журналистам.

"Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в Конгрессе [США], а не в Командовании боевого применения ВВС. Так что нам придется просто подождать и посмотреть, к какому решению они придут", - заявил военачальник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он не стал уточнять, соответствуют ли действительности фигурировавшие в американской прессе сведения о том, что физическая передача Анкаре данных самолетов может состояться только в марте или ноябре 2019 года или даже в 2020 году, если до этого вообще дойдет дело, поскольку Вашингтон теперь грозит отказаться от таких поставок в случае приобретения Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии Stealth и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею самолетов.

Вашингтон не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 у России не соответствует интересам НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил весной на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Москва приняла решение ускорить поставки Анкаре С-400. Эрдоган 9 апреля заверил, что Турция не откажется от покупки ЗРС у России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил 6 мая, что если США в связи с контрактом по C-400 "примут решение о введении санкций в отношении Анкары... то последует решительный ответ", а представитель Эрдогана Ибрагим Калын сказал, что угрозы санкций со стороны США не отменят сделку по С-400.

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