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Зариф: США и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать свободным от ОМУ

Международная панорама
28 июня, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Международное сообщество должно осудить Вашингтон и Иерусалим, считают в Тегеране

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ТАСС, 28 июня. Соединенные Штаты и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать регионом, свободным от оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать регионом, свободным от ОМУ, - цитирует министра иранское агентство Tasnim. - Международное сообщество должно осудить эти страны и обеспечить уничтожение ядерного, химического и биологического оружия Израиля как главной угрозы безопасности региона и мира".

Ранее на своей странице в Twitter Зариф разместил таблицу с количеством ядерных зарядов, имеющихся у различных стран по состоянию на январь 2018 года, со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). В этом списке упомянут Израиль с 80 единицами ядерного оружия. При этом официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него боеголовок.

В последнее время наблюдается обострение отношений между Ираном, США и Израилем. Это связано с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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