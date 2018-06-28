Зариф: США и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать свободным от ОМУ

ТАСС, 28 июня. Соединенные Штаты и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать регионом, свободным от оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США и Израиль не позволяют Ближнему Востоку стать регионом, свободным от ОМУ, - цитирует министра иранское агентство Tasnim. - Международное сообщество должно осудить эти страны и обеспечить уничтожение ядерного, химического и биологического оружия Израиля как главной угрозы безопасности региона и мира".

Ранее на своей странице в Twitter Зариф разместил таблицу с количеством ядерных зарядов, имеющихся у различных стран по состоянию на январь 2018 года, со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). В этом списке упомянут Израиль с 80 единицами ядерного оружия. При этом официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него боеголовок.

There are at least 80 nuclear warheads stationed in the Middle East. None are in #Iran; rather, they're at the fingertips of a warmonger who howls incessantly about fabricated Iranian “ambitions”. Time for an overdue debate on the real threat to the region & beyond. .@SIPRIorg pic.twitter.com/0CdUjaAjZF — Javad Zarif (@JZarif) 18 июня 2018 г.

В последнее время наблюдается обострение отношений между Ираном, США и Израилем. Это связано с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном и переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.