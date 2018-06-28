СМИ: полиция Мальты допросила капитана спасательного судна Lifeline

ТАСС, 28 июня. Полиция Мальты допросила капитана спасательного судна Lifeline касаемо принадлежности судна и его техническом предназначении. Об этом в четверг сообщила газета The Malta Independent.

По ее данным, Lifeline не имело права ходить под флагом Нидерландов и было зарегистрировано как прогулочное судно. Премьер-министр страны Джозеф Мускат сообщил, что на период расследования судно будет конфисковано полицией Мальты. За незаконную регистрацию судна капитан может быть привлечен к ответственности.

Ранее Италия и Мальта обвинили капитана Lifeline Клауса-Петера Рейша в том, что он не выполнил требование ливийской береговой охраны и отказался доставить спасенных мигрантов в порт Ливии.

В связи с заявлением Нидерландов о том, что судно, ходящее под флагом этой страны, на самом деле там не зарегистрировано, итальянский министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли предположил, что оно может считаться пиратским.

27 июня судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находились 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.