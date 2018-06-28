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Reuters: армия Сирии заняла город Хирак на юго-западе страны

Международная панорама
28 июня, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Официальных заявлений сирийского командования пока не поступало

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ТАСС, 28 июня. Подразделения сирийской армии заняли населенный пункт Хирак, расположенный на юго-западе Сирии близ границы с Иорданией. Об этом передает в четверг агентство Reuters.

Официальных заявлений со стороны сирийской армии не поступало.

Военная операция в Южной Сирии началась 18 июня, перед войсками стоит задача очистить от террористов и их пособников из числа непримиримых группировок район к востоку от города Эзраа. Это позволит сирийской армии зайти в тыл бандформированиям, удерживающим форпост в Эль-Газзале на пути к границе с Иорданией.

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