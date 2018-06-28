США утверждают, что еще один их дипломат стал жертвой "акустических атак" на Кубе

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Правительство США утверждает, что еще один дипломат, аккредитованный в Гаване, стал жертвой предполагаемых "акустических атак" на американских госслужащих на Кубе. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, уточнив, что речь идет о новом случае после уже подтвержденного инцидента, произошедшего 21 июня.

"28 июня после всеобъемлющего медицинского обследования было подтверждено, что один американский дипломат, работающий в посольстве на Кубе, демонстрирует признаки последствий для здоровья, схожие с тем, о которых сообщали [ранее другие] представители дипломатической общины США в Гаване", - заявила она.

"Теперь число затронутых американцев равно 26", - отметила Науэрт. По ее словам, межведомственное расследование вопроса о том, чем вызваны выявленным симптомы, продолжается.

Вашингтонская администрация утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 24 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования, проведенного в связи с жалобами американцев. По словам должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам", обнаружено не было.

Член Сената Конгресса США Джефф Флейк в январе признал, что ФБР не нашло доказательств совершения "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе.

В мае появились сообщения о том, что сотрудник американского консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться акустической атаке, подобной тем, от которых ранее, с точки зрения администрации Трампа, пострадали дипломаты США на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на сотрудника американского консульства в Гуанчжоу.