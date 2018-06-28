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Во Франции прошли акции профсоюзов против социально-экономической политики Макрона

Международная панорама
28 июня, 20:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 28, июня. /ТАСС

Акции совпали с забастовкой железнодорожников

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ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. День протеста против социально-экономической политики президента Эмманюэля Макрона прошел в четверг во Франции.

В Париже, как сообщило агентство AFP со ссылкой на данные профсоюзов, в митинге приняли участие более 15 тыс. человек. Полиция считает, что их было не более 2,5 тыс.

Митинги и другие акции трудящихся проводятся по призыву двух крупных профсоюзных объединений: Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) и организации "Рабочая сила". Они, преодолев разногласия, впервые за три месяца организовали совместный день протеста, который охватил многие крупные города, в том числе Страсбург и Лион.

В Париже колонна демонстрантов прошла от площади Бастилии до площади Республики. В ее рядах были не только трудящиеся, но и пенсионеры, и студенты. Манифестанты, как сообщила радиостанция France Info, заявили на митинге, что "президент Макрон ведет себя как император, не желая прислушиваться ко мнению простых людей". Они подчеркнули при этом, что "реально ощущают после прихода Макрона в Елисейский дворец ухудшение условий своей жизни и материального положения, обеспокоены возможностью увольнений".

Забастовка железнодорожников

Акция двух профсоюзов совпала с 36-м днем массовой забастовки французских железнодорожников, периодически возобновляемой в стране с начала апреля через каждые три дня. В этой связи над толпой манифестантов, как сообщает AFP, был поднят транспарант с надписью "Отправим Макрона под откос".

Тем не менее французские железнодорожники и их профсоюзы проиграли эту битву - закон о реформе Национального общества железных дорог, против многих положений которого они протестовали, был принят парламентом и подписан президентом. Теперь новая забастовка железнодорожников намечена на 6 и 7 июля, то есть на день массового разъезда в связи с началом школьных каникул.

Профсоюзы не исключают, что летом последуют и новые забастовки на железных дорогах. "Мы также усилим накал акций протеста и в начале осени. Спор с властями относительно железных дорог не закончен, мы не получили ответов на многие поставленные вопросы", - заявил в четверг глава профсоюза ВКТ Филипп Мартинез, выступая в эфире телеканала BFM TV.

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