В ВС США заявили о намерении объединить усилия ВВС и Сухопутных войск для борьбы с С-400

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. ВВС и сухопутные войска США объединяют усилия, пытаясь выработать средства борьбы с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс.
"У нас имеются средства, которые мы сведем воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также различным системам ведения огня на большую дальность. Больше я на эту тему говорить не буду", - заявил военачальник, отвечая на просьбу уточнить, каким именно образом американские ВВС и сухопутные войска взаимодействуют, стараясь обзавестись возможностями поражения ЗРС С-400. Он отказался пояснить, разрабатываются ли специально в этих целях в Соединенных Штатах гиперзвуковые ракеты. С-400 "Триумф" - это ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.
Столь же лаконичен Холмс был, когда у него поинтересовались, закладывается ли в программное обеспечение американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 информация, позволяющая, по мнению военно-промышленного комплекса США, противостоять ЗРС С-400. "Я не буду говорить конкретно о файлах на F-35, содержащих данные о боевых задачах. Скажу лишь, что мы создаем файлы с данными о боевых задачах, оптимизированные под различные регионы, в которых применяется этот самолет. Мы делаем это, но приводить детали не стану", - подчеркнул генерал.
F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
Генерал отказался сообщить, происходили ли контакты в небе над Сирией между российскими многоцелевыми истребителями пятого поколения Су-57 и американскими истребителями пятого поколения F-22. На вопрос корреспондента ТАСС на эту тему Холмс ответил следующим образом: "Они (самолеты F-22 - прим. ТАСС) у нас развернуты на Ближнем Востоке. Россияне на короткое время развернули [в Сирии] эти самолеты [Су-57]. В действительности могу вам сказать только то, что они [Су-57 и F-22] находились на одном и том же театре военных действий в одно и то же время, но больше на эту тему я говорить не буду".
Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил 1 марта, что два Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний, в том числе боевых, в Сирии.