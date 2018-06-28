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Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС

Международная панорама
28 июня, 21:09 дата обновления: 28 июня, 21:33 UTC+3

Это произошло из-за разногласий по миграционной проблеме

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© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС по всем темам его официальной повестки из-за разногласий касательно решения миграционного кризиса.

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Об этом журналистам в кулуарах саммита сообщил источник в делегации одной из стран сообщества.

"Итальянский премьер-министр [Джузеппе Конте] сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции", - отметил он. Позже ЕС официально подтвердил блокировку Римом итогового документа саммита.

Лидеры ЕС должны были подписать несколько частей итогового документа, включая части по торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности. А председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер должны были провести пресс-конференцию в 19:30 (20:30 мск), однако журналистам уже в пресс-зале объявили, что она переносится. Как затем пояснил источник, Туск и Юнкер не стали выходить к журналистам как раз из-за того, что заключения саммита не подписаны, то есть они не могут объявить о решениях встречи.

"Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока [после первой рабочей сессии саммита] никакие итоговые документы не приняты", - сообщил представитель Туска. 

В четверг по прибытии на саммит Конте заявил, что Италия готова прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по мигрантам на саммите ЕС в Брюсселе не будет ее устраивать. Премьер добавил, что на протяжении многих лет Италия часто видела проявления солидарности со стороны партнеров по ЕС "только на словах".

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Ранее на мини-саммите Конте подтвердил, что главная задача Рима - добиться пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему мигрантов ложатся на страну, куда те прибывают.

На состоявшемся 24 июня в Брюсселе мини-саммите ЕС по миграции с участием лидеров 16 стран Италия представила документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия" по миграционной политике. Он включает 10 пунктов, направленных на регулирование потока беженцев. Предлагается, в частности, чтобы для государств - членов ЕС были установлены принудительные квоты по приему мигрантов. Странам, отказавшихся от них, должно быть сокращено адресное финансирование из бюджета Евросоюза. 

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Персоны
Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод Конте, Джузеппе
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