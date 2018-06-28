Премьер Польши: многие страны ЕС считают плохой идеей принудительное расселение мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Все больше стран Европейского союза соглашаются с позицией Польши о том, что принудительное переселение мигрантов - это плохая идея. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, принимающий участие в саммите ЕС, посвященном проблеме миграции.

"Я очень рад, что после разных двусторонних переговоров, как официальных, так и в кулуарах, оказывается, что все больше государств убеждаются в том, что принудительное переселение или принудительные выплаты, связанные с отказом принимать мигрантов, - не лучшее решение", - сказал он.

По словам Моравецкого, в контексте миграции самое главное - оказывать поддержку странам, откуда приезжают мигранты и беженцы, а также сотрудничество государств в деле охраны внешних границ ЕС.

При этом глава польского правительства положительно оценил инициативу создания центров размещения мигрантов и помощи им "при условии, что они будут расположены за пределами ЕС".