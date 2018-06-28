Премьер Польши заявил о большой вероятности продления санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Страны ЕС вероятнее всего продлят введенные против России санкции. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, принимающий участие в саммите ЕС, посвященном проблеме миграции.

"Мы ведем двусторонние переговоры со странами, которые традиционно не настроены на продление санкций", - отметил он. "Думаю, нам удастся убедить их в необходимости нового продления. Велика вероятность, что по итогам саммита будет решено продлить эти санкции", - добавил Моравецкий.