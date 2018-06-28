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Госдеп вновь утверждает, что правительство РФ не противодействует торговле людьми

Международная панорама
28 июня, 21:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Действия российского правительства не отвечают минимальным стандартам, направленным на борьбу с торговлей людьми, отмечается в докладе внешнеполитического ведомства США

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США в своем очередном ежегодном докладе, посвященном торговле людьми в мире, вновь заявил, что Россия не противодействует в должной мере этой проблеме.

Как утверждают составители обнародованного в четверг доклада, действия "правительства России не отвечают в полной мере минимальным стандартам, выработанным с целью покончить с торговлей людьми".

И российское правительство "не предпринимает существенных усилий", чтобы изменить это положение, указал Госдепартамент, добавив, что поэтому РФ по-прежнему "остается в третьей категории" стран - то есть тех, которые делают недостаточно, как считает Вашингтон, для того, чтобы покончить как можно быстрее с современной работорговлей.

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