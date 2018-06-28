Ливийская армия объявила о взятии под контроль последнего оплота террористов в стране

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила в четверг о полном контроле над городом Дерна, последним оплотом террористов на территории Ливии.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление ЛНА.

"Ливийская национальная армия полностью восстановила контроль над городом Дерна", - говорится в заявлении армейского командования. В нем уточняется, что подразделения освободили от террористических группировок район Аль-Магар, который до последнего времени оставался в руках боевиков.

В понедельник командование ЛНА сообщило, что экстремисты полностью окружены отрядами ЛНА в Аль-Магаре, расположенном близ улицы Аль-Хашиша в центре Дерны. В то время зона, удерживаемая боевиками, составляла менее 1 кв. км.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала масштабную операцию по освобождению Дерны от экстремистов 7 мая. Этот город, расположенный на побережье Средиземного моря, был захвачен экстремистскими группировками более четырех лет назад. До последнего времени он контролировался вооруженными формированиями "Совета шуры моджахедов Дерны" и оставался единственным подконтрольным радикалам крупным населенным пунктом в восточном регионе Ливии.

С сентября 2014 года в районе действовали боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они вынуждены были оставить Дерну весной 2016 года после боев с местными исламистами и ополченцами.