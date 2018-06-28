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Ливийская армия объявила о взятии под контроль последнего оплота террористов в стране

Международная панорама
28 июня, 21:27 дата обновления: 28 июня, 21:55 UTC+3

Военные освободили от экстремистов город Дерна, сообщают СМИ

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Дерна

Дерна

© REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила в четверг о полном контроле над городом Дерна, последним оплотом террористов на территории Ливии.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление ЛНА.

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"Ливийская национальная армия полностью восстановила контроль над городом Дерна", - говорится в заявлении армейского командования. В нем уточняется, что подразделения освободили от террористических группировок район Аль-Магар, который до последнего времени оставался в руках боевиков.

В понедельник командование ЛНА сообщило, что экстремисты полностью окружены отрядами ЛНА в Аль-Магаре, расположенном близ улицы Аль-Хашиша в центре Дерны. В то время зона, удерживаемая боевиками, составляла менее 1 кв. км.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала масштабную операцию по освобождению Дерны от экстремистов 7 мая. Этот город, расположенный на побережье Средиземного моря, был захвачен экстремистскими группировками более четырех лет назад. До последнего времени он контролировался вооруженными формированиями "Совета шуры моджахедов Дерны" и оставался единственным подконтрольным радикалам крупным населенным пунктом в восточном регионе Ливии.

С сентября 2014 года в районе действовали боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они вынуждены были оставить Дерну весной 2016 года после боев с местными исламистами и ополченцами.

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